Blauer Höhenflieger. „Der hochgelobte Kompromiss ist in Wahrheit nix anderes als der politische Kuhhandel“: Markige Worte, die wir im Jänner von FPÖ-Bundeschef Herbert Kickl zu hören bekamen. Man meint zu spüren, dass es Kickl schon beim Gedanken an Kompromisse schüttelt. Standfestigkeit und Prinzipientreue schlagen jede Kompromissbereitschaft. Das kann, wie etwa bei den Koalitionsverhandlungen des Wahlsiegers mit der ÖVP Anfang 2025, dazu führen, dass die Tür zum Kanzleramt - noch? – verschlossen bleibt. Aus anderem Holz geschnitzt ist der steirische FPÖ-Landeschef Mario Kunasek, dem in einer aktuellen OGM-Umfrage zwei Jahre nach der steirischen Landtagswahl, bei der die FPÖ knapp 35 Prozent erreichte, jetzt schon ein Ergebnis von 44 Prozent zugebilligt wird. Der blaue Höhenflieger Kunasek bekennt sich aus Überzeugung zur Kompromissbereitschaft. Gerade erst sagte er im krone.tv-Interview, man finde etwa in der Landeshauptleutekonferenz „letztlich immer einen guten Kompromiss“.