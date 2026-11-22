Die Schließung von elf Notarztstützpunkten sorgt in Niederösterreich für heftige Polit-Debatten. Nun zeigen sich Rotes Kreuz und Samariterbund sicher, dass ein aktuelles Gutachten die Umsetzung der Neustrukturierung ermöglicht. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat daraufhin die beiden Präsidenten der Rettungsdienste zur Regierungssitzung geladen...
Während Ex-Gesundheitsminister Alois Stöger die Diskussion rund um die Schließung von elf Notarztstützpunkten in ganz Niederösterreich nochmals befeuert hat, ist für die großen Rettungsorganisationen alles klar: Man solle rasch zum Abschluss kommen, fordern die Präsidenten Hans Ebner (Rotes Kreuz) und Hannes Sauer (Samariterbund) eine rasche Umsetzung der neuen Verträge.
Stöger fragt nach Einsatzzeiten
„Niederösterreich als Flächenbundesland verfügt derzeit über ein dichtes Netz an Notarztstandorten. Dieses Sicherheitsnetz wurde bereits unter Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll aufgebaut – und das nicht aus Jux und Tollerei. Wenn jetzt unter Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eine Reduktion von 32 auf 21 Standorte geplant ist, muss eine zentrale Frage beantwortet werden: Kommt der Notarzt auch künftig überall rechtzeitig an, wenn man ihn braucht?“, erklärte der ehemalige SPÖ-Gesundheitsminister Alois Stöger.
Wasser auf die Mühlen von SPÖ-Landesparteichef Sven Hergovich, der sich ja bekanntlich die geplante Schließung von elf Notarztstützpunkten mit 1. April 2027 nicht vorstellen kann. Die Koalitionspartner ÖVP und FPÖ sehen indes die Hausaufgaben in diesem Bereich gemacht und fordern von SPÖ-Gesundheitslandesrätin Eva Prischl eine baldige Umsetzung.
Rotes Kreuz und Samariter fordern rasches Handeln
Doch dann folge gestern auch eine gemeinsame Erklärung von Rotem Kreuz und Samariterbund: Nach der vollständig vorliegenden Stellungnahme der Experten der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK) fordern die beiden Rettungsorganisationen rasch die nächsten Schritte beim Rettungsdienste- und beim Notarzteinsatzfahrzeugdienste-Vertrages.
„Es besteht nun die Notwendigkeit, dass die noch ausstehenden Organisations- und Finanzierungsverträge der NÖ Landesregierung zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Beide Verträge greifen praktisch ineinander und können nur gemeinsam beschlossen werden. Unsere Organisationen bereiten sich schon seit langer Zeit auf diese Veränderung vor, die notwendigen beiden Verträge dafür müssen jedoch rasch beschlossen werden“, so die Präsidenten.
Chefs der Rettung am Dienstag im Landhaus
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner reagierte umgehend. Sie lud Ebner und Sauer zur kommenden Sitzung der Landesregierung am Dienstag ins Regierungsviertel St. Pölten ein. „Damit sie ihre Anliegen vor Ort allen Regierungsmitgliedern vorbringen können. Und damit jedem bewusst wird, welche Verantwortung das Land und jedes einzelne Regierungsmitglied gegenüber den Rettungsorganisationen hat“, erklärte sie.
Und weiter: „Unsere Rettungskräfte sind Tag und Nacht für unsere Landsleute da. Sie helfen, wenn Menschen in Not sind. Dafür verdienen sie unseren allergrößten Respekt und unsere volle Unterstützung. Wer jeden Tag für andere da ist, muss sich auch auf das Land verlassen können. Wenn das Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariterbund jetzt selbst um Hilfe rufen, dann muss das auch gehört werden.“
Das zielt wohl vor allem in Richtung SPÖ-Landesrat Sven Hergovich. Denn die ÖVP/FPÖ-Koalition ist ohnehin für die Umsetzung.
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