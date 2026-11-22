Und weiter: „Unsere Rettungskräfte sind Tag und Nacht für unsere Landsleute da. Sie helfen, wenn Menschen in Not sind. Dafür verdienen sie unseren allergrößten Respekt und unsere volle Unterstützung. Wer jeden Tag für andere da ist, muss sich auch auf das Land verlassen können. Wenn das Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariterbund jetzt selbst um Hilfe rufen, dann muss das auch gehört werden.“