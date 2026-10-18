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Besonderes Erlebnis

Die große Liebe beim Seniorentanzen gefunden

Oberösterreich
18.10.2026 11:00
Willi Thurner und Gerti Fröhlich haben sich beim Seniorentanzen verliebt.
Willi Thurner und Gerti Fröhlich haben sich beim Seniorentanzen verliebt.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Lisa Stockhammer
Von Lisa Stockhammer

Bis zu 300 Pensionisten tanzen jeden Montag gemeinsam in der Martinsstube in St. Martin im Mühlkreis. Vor allem für Willi Thruner und Gerti Förhlich ist es ein ganz besonderes Erlebnis, denn sie haben sich beim Seniorentanzen verliebt.

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Der 4. November 2017 veränderte das Leben von Willi Thurner und Gerti Fröhlich für immer. An diesem Tag, vor bald zehn Jahren, trafen sich die beiden und fanden dabei ihre große Liebe. Willi erinnert sich mit einem Augenzwinkern: „Ich hab’ sie schon die ganze Zeit beobachtet. Sie hat mit einem größeren Mann getanzt, da hab’ ich mir gedacht, dass die sicher nicht zusammen sind, weil das hat nicht gepasst.“

(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel, stock.adobe.com)

Gerti bemerkte die sehnsüchtigen Blicke und ergriff kurzerhand die Initiative: „Ich bin zu ihm hingegangen und hab’ ihn gefragt: ,Kannst ned oder wüst ned?’ Aufs Tanzen bezogen natürlich“, erzählt sie strahlend.

„Er ist der Beste“
Seither sind die beiden ein Paar, sehen sich viermal in der Woche – am meisten freuen sie sich immer auf den Montag, denn da geht’s für die beiden in die Martinsstube nach St. Martin im Mühlkreis – dorthin, wo alles begann. Zwischen 200 und 300 Tanzbegeisterte kommen jede Woche: „Manche fahren über eine Stunde zu uns“, erzählt Wirt Alfred Ulreich stolz. Während des Gesprächs mit der „Krone“ kommen immer wieder glückliche Stammgäste vorbei, klopfen ihm auf die Schulter und sagen: „Er ist der Beste. Es ist so super, dass es das jeden Montag gibt.“

Die grandiose Idee zu diesem Nachmittag hatten vor zehn Jahren Franziska und Josef Mörzinger.
Die grandiose Idee zu diesem Nachmittag hatten vor zehn Jahren Franziska und Josef Mörzinger.(Bild: Markus Wenzel)
Maria und Walter Kaar sind fast jede Woche dabei.
Maria und Walter Kaar sind fast jede Woche dabei.(Bild: Markus Wenzel)
Alfred und Gabi Ulreich (beide 59)
Alfred und Gabi Ulreich (beide 59)(Bild: Markus Wenzel)
Sogar LH Thomas Stelzer wagte sich kürzlich aufs Parkett. Traudi Dolin freute sich über den ...
Sogar LH Thomas Stelzer wagte sich kürzlich aufs Parkett. Traudi Dolin freute sich über den Promi-Tanzpartner.(Bild: Max Mayrhofer)

Saal bis auf letzten Platz gefüllt
Man spürt sofort, welch wichtigen Platz diese Veranstaltung im Leben der Senioren einnimmt. Die Idee dazu hatten Franziska (77) und Josef (83) Mörzinger aus Herzogsdorf. Waren anfangs nur etwa 20 bis 30 Leute dabei, ist der Saal heute fast immer bis auf den letzten Platz gefüllt. Auch Maria (87) und Walter (88) Kaar gehören zu den Stammgästen. „Das hält uns jung“, sind sich die beiden einig und drehen sich schon wieder im Takt zur Musik.

Wovon hätten Sie gerne mehr?

„Mehr davon“ ist die Serie für Geschichten über alles Positive, das in unserem Land passiert und meist viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Für Ideen, die anstecken. Für Menschen, die zeigen, wie es gehen kann. Sie haben etwas erlebt, gesehen oder gehört, bei dem Sie sich gedacht haben: „Davon brauchen wir mehr!“? Dann schicken Sie uns gerne alle Infos an lisa.stockhammer@ kronenzeitung.at

Wir sagen: mehr davon, weil dieser Nachmittag viel mehr ist als nur Tanzen. Er ist ein Fixpunkt in der Woche, ein Grund aufzustehen, sich anzuziehen, unterwegs zu sein und Menschen zu treffen. Gerade im Alter kann ein verlässlicher Termin wie dieser Einsamkeit vorbeugen und neue Kontakte ermöglichen. Und wir sagen mehr davon, weil die Geschichte von Willi und Gerti zeigt, dass es nie zu spät ist für neue Freundschaften – oder sogar die große Liebe.

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