Die große Liebe beim Seniorentanzen gefunden

„Er ist der Beste“

Seither sind die beiden ein Paar, sehen sich viermal in der Woche – am meisten freuen sie sich immer auf den Montag, denn da geht’s für die beiden in die Martinsstube nach St. Martin im Mühlkreis – dorthin, wo alles begann. Zwischen 200 und 300 Tanzbegeisterte kommen jede Woche: „Manche fahren über eine Stunde zu uns“, erzählt Wirt Alfred Ulreich stolz. Während des Gesprächs mit der „Krone“ kommen immer wieder glückliche Stammgäste vorbei, klopfen ihm auf die Schulter und sagen: „Er ist der Beste. Es ist so super, dass es das jeden Montag gibt.“