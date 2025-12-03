Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zeigt funkelnden Ring

Miley Cyrus hat sich mit Maxx Morando verlobt!

Society International
03.12.2025 10:15
Miley Cyrus‘ Ring sorgte bei der Premiere von „Avatar: Fire and Ash“ für Aufsehen. Jetzt ist ...
Miley Cyrus‘ Ring sorgte bei der Premiere von „Avatar: Fire and Ash“ für Aufsehen. Jetzt ist klar: Die Sängerin hat sich mit ihrem Freund, Musiker Maxx Morando, verlobt!(Bild: EPA/JILL CONNELLY)

Ein funkelnder Ring an Miley Cyrus‘ Finger hat bei einem Red-Carpet-Auftritt für jede Menge Getuschel gesorgt. Jetzt kommt die Bestätigung: Ja, die Sängerin hat sich mit ihrem Freund Maxx Morando verlobt!

0 Kommentare

Bei der Premiere von „Avatar: Fire and Ash“ posierte Miley Cyrus mit ihrem Freund, Musiker Maxx Morando, für die Kameras. Doch nicht nur das funkelnde Kleid im Meerjungfrau-Schnitt von Gucci sorgte an diesem Abend für Aufsehen, sondern auch ein ganz besonderes Accessoire.

Denn unter die glitzernden Schmuckstücke von Messika hatte sich ein ganz besonderes Stück geschlichen. Ein funkelnder Ring an Mileys linkem Ringfinger, der sogleich für viele Spekulationen sorgte.

Der Goldring, den Miley Cyrus bei der Premiere von „Avatar: Fire and Ash“ am Finger trug, ist ...
Der Goldring, den Miley Cyrus bei der Premiere von „Avatar: Fire and Ash“ am Finger trug, ist tatsächlich ein Verlobungsring!(Bild: EPA/JILL CONNELLY)
Ein Bussi für ihren Verlobten
Ein Bussi für ihren Verlobten(Bild: AP/Chris Pizzello)

Schmuckdesignerin kreierte Verlobungsring
Und tatsächlich: Wie die „Page Six“ nun bestätigte, hat sich die 33-Jährige nach vier Jahren Beziehung mit ihrem Liebsten Maxx Morando verlobt!

Der Ring, der durch seine Goldfassung und den funkelnden Diamanten im Kissenschliff am roten Teppich auffiel, besteht aus 14-karätigem Gold und wurde von Schmuckdesignerin Jacquie Aiche nach den Wünschen des Musikers entworfen, wie diese der US-Promi-Seite bestätigte.

Ihren Verlobungsring hatte Cyrus übrigens auch schon in ihrem Geburtstagsposting in der letzten Woche präsentiert.  

Miley Cyrus machte in ihrer Gucci-Robe eine fantastische Figur!
Miley Cyrus machte in ihrer Gucci-Robe eine fantastische Figur!(Bild: AFP/VALERIE MACON)

„Hat mich sehr überrascht“
Vom „People“-Magazin auf ihre Verlobung angesprochen, schmunzelte Miley Cyrus unterdessen: „Ich kann nur sagen, dass es mich sehr überrascht hat, wie viel Privatsphäre wir hatten und dass wir unsere Beziehung eher klein gehalten haben. Dadurch hatten wir mehr Entscheidungsfreiheit.“

Mit der Zeit sei sie einfach klüger geworden, räumte die Sängerin ein: „Ich glaube, es liegt auch am Alter, dass ich vorsichtiger bin, was ich preisgebe.“

Lesen Sie auch:
Miley Cyrus verlor einst eine Rolle, weil sie Liam Hemsworth eine Penis-Torte geschenkt hatte.
Schock für Sängerin
Miley Cyrus wurde wegen einer Penis-Torte gefeuert
18.06.2025
Fans müssen stark sein
Darum will Miley Cyrus nicht auf Tour gehen
16.07.2025

Schon einmal verheiratet
Für Miley Cyrus ist es übrigens die zweite Verlobung. Von 2018 bis 2020 war die Musikerin mit Schauspieler Liam Hemsworth verheiratet. Schon 2019 gab das Paar seine Trennung bekannt. Seit 2021 ist die 33-Jährige mit Maxx Morando glücklich. Wann geheiratet werden soll, das verriet Miley allerdings noch nicht ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
297.471 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
154.584 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.210 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1074 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
789 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
635 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Society International
Zeigt funkelnden Ring
Miley Cyrus hat sich mit Maxx Morando verlobt!
„Widerwärtig!“
Carpenter empört über Video des Weißen Hauses
„Du musst was essen“
Fans in Sorge um extrem dünne La Toya Jackson
Drama um Dave Coulier
Erneuter Krebs-Schock für „Full House“-Star!
„Wurde immer stiller“
Ehefrau Karina drängte Gottschalk zum Arztbesuch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf