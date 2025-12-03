Miley Cyrus hat sich mit Maxx Morando verlobt!

Schon einmal verheiratet

Für Miley Cyrus ist es übrigens die zweite Verlobung. Von 2018 bis 2020 war die Musikerin mit Schauspieler Liam Hemsworth verheiratet. Schon 2019 gab das Paar seine Trennung bekannt. Seit 2021 ist die 33-Jährige mit Maxx Morando glücklich. Wann geheiratet werden soll, das verriet Miley allerdings noch nicht ...