Miley Cyrus hat sich mit Maxx Morando verlobt!

Ein funkelnder Ring an Miley Cyrus‘ Finger hat bei einem Red-Carpet-Auftritt für jede Menge Getuschel gesorgt. Jetzt kommt die Bestätigung: Ja, die Sängerin hat sich mit ihrem Freund Maxx Morando verlobt!
Bei der Premiere von „Avatar: Fire and Ash“ posierte Miley Cyrus mit ihrem Freund, Musiker Maxx Morando, für die Kameras. Doch nicht nur das funkelnde Kleid im Meerjungfrau-Schnitt von Gucci sorgte an diesem Abend für Aufsehen, sondern auch ein ganz besonderes Accessoire.
Denn unter die glitzernden Schmuckstücke von Messika hatte sich ein ganz besonderes Stück geschlichen. Ein funkelnder Ring an Mileys linkem Ringfinger, der sogleich für viele Spekulationen sorgte.
Schmuckdesignerin kreierte Verlobungsring
Und tatsächlich: Wie die „Page Six“ nun bestätigte, hat sich die 33-Jährige nach vier Jahren Beziehung mit ihrem Liebsten Maxx Morando verlobt!
Der Ring, der durch seine Goldfassung und den funkelnden Diamanten im Kissenschliff am roten Teppich auffiel, besteht aus 14-karätigem Gold und wurde von Schmuckdesignerin Jacquie Aiche nach den Wünschen des Musikers entworfen, wie diese der US-Promi-Seite bestätigte.
Ihren Verlobungsring hatte Cyrus übrigens auch schon in ihrem Geburtstagsposting in der letzten Woche präsentiert.
„Hat mich sehr überrascht“
Vom „People“-Magazin auf ihre Verlobung angesprochen, schmunzelte Miley Cyrus unterdessen: „Ich kann nur sagen, dass es mich sehr überrascht hat, wie viel Privatsphäre wir hatten und dass wir unsere Beziehung eher klein gehalten haben. Dadurch hatten wir mehr Entscheidungsfreiheit.“
Mit der Zeit sei sie einfach klüger geworden, räumte die Sängerin ein: „Ich glaube, es liegt auch am Alter, dass ich vorsichtiger bin, was ich preisgebe.“
Schon einmal verheiratet
Für Miley Cyrus ist es übrigens die zweite Verlobung. Von 2018 bis 2020 war die Musikerin mit Schauspieler Liam Hemsworth verheiratet. Schon 2019 gab das Paar seine Trennung bekannt. Seit 2021 ist die 33-Jährige mit Maxx Morando glücklich. Wann geheiratet werden soll, das verriet Miley allerdings noch nicht ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.