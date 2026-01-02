Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dreht nur zum Spaß

Macaulay Culkin: „Bin eigentlich schon in Pension“

Society International
02.01.2026 08:00
Macaulay Culkin verriet, dass er „theoretisch schon in Pension“ ist.
Macaulay Culkin verriet, dass er „theoretisch schon in Pension“ ist.(Bild: AP/Richard Shotwell)

Macaulay Culkin bezeichnet sich selbst als „technisch gesehen im Ruhestand“, auch wenn er weiterhin gelegentlich schauspielert.

0 Kommentare

Der 45-Jährige erklärte im Podcast „SmartLess“, dass er bei jedem Projekt davon ausgehe, es könne sein letztes sein. „Ich gehe immer in Pension. Wenn ich etwas finde, das mir gefällt, komme ich zurück – und danach bin ich sofort wieder im Ruhestand. Jeder Job ist mein letzter“, lachte der „Kevin – Allein zu Haus“-Star.

Spielte „den ganzen Tag Videospiele“
Der ehemalige Kinderstar hatte bereits Mitte der 1990er-Jahre eine lange Auszeit genommen. Nach „Richie Rich“ zog er sich fast zehn Jahre aus dem Filmgeschäft zurück. „Ich bin fast ein Jahrzehnt ausgestiegen. Bin zur Schule gegangen, habe mich verliebt, war zum ersten Mal betrunken – solche Dinge“, erzählte er.

Macaulay Culkin nimmt nur noch Filmrollen an, die ihm Spaß machen. Eigentlich sei er nämlich ...
Macaulay Culkin nimmt nur noch Filmrollen an, die ihm Spaß machen. Eigentlich sei er nämlich schon in Pension, scherzte er.(Bild: AP/Richard Shotwell)

Anders als viele andere Kinderstars habe er finanziell ausgesorgt und sich deshalb alle Freiheiten nehmen können. „Ich war in der Lage, den ganzen Tag Videospiele zu spielen und nichts zu tun“, sagte er offen.

Dreht nur noch Filme, die ihn reizen
Entscheidend für seinen Rückzug sei gewesen, dass er seine Kindheit fast ausschließlich unter Erwachsenen verbracht habe. Er habe sich nach Gleichaltrigen und einem normalen Alltag gesehnt.

Lesen Sie auch:
.35 Jahre nach dem Kultfilm überrascht Macaulay Culkin mit einer düster-realistischen ...
Krasse Ideen!
Culkin plant diese radikale „Kevin“-Fortsetzung!
26.11.2025
Aber lieben den Film!
Culkins Kinder wissen nicht, dass Papa „Kevin“ ist
26.12.2025

Heute spiele er nur noch, wenn ihn ein Projekt wirklich reize. „Ich habe mir einen Namen gemacht, mein Geld verdient. Ich mache das nur noch, weil ich es mag“, erklärte Culkin. Kriterien seien für ihn inzwischen „Bezahlung, Vergnügen und Prestige“.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
191.514 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
189.316 mal gelesen
Archivbild
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
166.990 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Society International
Dreht nur zum Spaß
Macaulay Culkin: „Bin eigentlich schon in Pension“
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
Kritik an Frankreich
Trump: „Clooney ist überhaupt kein Filmstar“
„Herz blieb stehen“
Chevy Chase sprang Tod noch von der Schippe
Party auf St. Barts
Freizügig, luxuriös: So feiern die Bezos Silvester
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf