Macaulay Culkin: „Bin eigentlich schon in Pension“

Macaulay Culkin bezeichnet sich selbst als „technisch gesehen im Ruhestand“, auch wenn er weiterhin gelegentlich schauspielert.
Der 45-Jährige erklärte im Podcast „SmartLess“, dass er bei jedem Projekt davon ausgehe, es könne sein letztes sein. „Ich gehe immer in Pension. Wenn ich etwas finde, das mir gefällt, komme ich zurück – und danach bin ich sofort wieder im Ruhestand. Jeder Job ist mein letzter“, lachte der „Kevin – Allein zu Haus“-Star.
Spielte „den ganzen Tag Videospiele“
Der ehemalige Kinderstar hatte bereits Mitte der 1990er-Jahre eine lange Auszeit genommen. Nach „Richie Rich“ zog er sich fast zehn Jahre aus dem Filmgeschäft zurück. „Ich bin fast ein Jahrzehnt ausgestiegen. Bin zur Schule gegangen, habe mich verliebt, war zum ersten Mal betrunken – solche Dinge“, erzählte er.
Anders als viele andere Kinderstars habe er finanziell ausgesorgt und sich deshalb alle Freiheiten nehmen können. „Ich war in der Lage, den ganzen Tag Videospiele zu spielen und nichts zu tun“, sagte er offen.
Dreht nur noch Filme, die ihn reizen
Entscheidend für seinen Rückzug sei gewesen, dass er seine Kindheit fast ausschließlich unter Erwachsenen verbracht habe. Er habe sich nach Gleichaltrigen und einem normalen Alltag gesehnt.
Heute spiele er nur noch, wenn ihn ein Projekt wirklich reize. „Ich habe mir einen Namen gemacht, mein Geld verdient. Ich mache das nur noch, weil ich es mag“, erklärte Culkin. Kriterien seien für ihn inzwischen „Bezahlung, Vergnügen und Prestige“.
