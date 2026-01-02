Macaulay Culkin: „Bin eigentlich schon in Pension“

Der 45-Jährige erklärte im Podcast „SmartLess“, dass er bei jedem Projekt davon ausgehe, es könne sein letztes sein. „Ich gehe immer in Pension. Wenn ich etwas finde, das mir gefällt, komme ich zurück – und danach bin ich sofort wieder im Ruhestand. Jeder Job ist mein letzter“, lachte der „Kevin – Allein zu Haus“-Star.