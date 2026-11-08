Parakletterer Matthias ist eine „echte Rampensau“

Tritt für Tritt und Zug für Zug klettert der Parasportler fokussiert nach oben. „Geht schon Matthias. Einen schaffst du noch“, feuert ihn Filippo Bignetti von unten an. Der ebenfalls beeinträchtigte Parakletterer unterstützt Pall beim Training des 31-Jährigen: „Das ist eine große Hilfe für mich und es taugt dem Matthias, wenn der Pippo dabei ist“, erzählt Pall. Beide waren mit Matthias auch bei den Special Olympics in Wien: „Das war eine tolle Sache, als er Silber und Bronze gewonnen hat. Das bestätigt dich ja auch in dem, was du machst“, sind sich die Trainer einig.