Fell Out of a Car
The driver says Sally (18) wanted to lie down
A teenage girl died in a mysterious accident on the Westautobahn. Experts are examining the car’s doors, and online profiles are also providing insights. Most interesting, of course, is what the 18-year-old driver of the car involved in the fatal accident posted on TikTok.
While the car was moving, the rear door suddenly opened, a passenger fell out, and was fatally injured. What sounds like the plot of a bad horror movie became—as reported—a bitter reality on the Westautobahn near St. Valentin (Lower Austria) when 18-year-old Sally from the Kirchdorf/K. area tragically lost her life.
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