Es dauert dann zu lange bis der Notarzt eintrifft

40 Minuten bis zum Notfall

Als First Responder in der Region ist Herbert Gruber seit 20 Jahren tätig. Der Altbürgermeister und einstige Mittelschuldirektor betont, dass er als Ersthelfer die Zeit – meist acht bis zehn Minuten – bis der Notarzt eintrifft, bisher gut überbrücken konnte. „Wenn er dann aber 40 Minuten braucht – da wird auch manchen Notfallsanis anders!“ Außerdem könne sich der Ersthelfer nicht erklären, wie Notruf NÖ auf seine Zahlen komme. „Da wird erklärt, dass bei zwei Drittel der Einsätze der Notarzt nicht benötigt wird. Bei uns fährt der Notarzt in 95 % der Fälle sogar ins Spital mit!“