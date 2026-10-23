Arzt von Lindsey Vonn warnt vor NÖ-Gesundheitsplan

Risiko falsch eingeschätzt

„Es kann nicht sein, dass zuerst politische Entscheidungen über Schließungen getroffen werden und danach die Folgen für die Menschen untersucht werden“, ärgert sich auch Alfred Lichtenschopf, Arzt aus Waidhofen an der Ybbs. Wird ein Gesundheitsplan neu aufgestellt, wolle man als Bürger mehr Mitsprache bei Entscheidungen. „Alles was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen“, zeichnet Vonn-Notarzt Katzensteiner eine düstere Prognose, wenn elf Notarztstützpunkte wegfallen. Sanitäter und mehr Rettungsautos seien kein adäquater Ersatz für geschlossene Standorte. Selbst wenn man per Telemedizin mit einem Notarzt verbunden ist, gibt es nicht immer durchgehend Empfang in Niederösterreich. „Das sind Sekunden, die im Notfall zählen!“ Egal, ob dieser nun im tiefen Waldviertel ist, oder auf der Skipiste bei Lindsey Vonn.