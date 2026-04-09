Handy wird zur E-Card – so klappt die Aktivierung

Wer bisher immer wieder seine E-Card zu Hause liegen ließ, kann jetzt aufatmen: Seit Mittwoch lässt sich die E-Card offiziell auf dem Smartphone nutzen. Damit macht Österreich einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung des Gesundheitswesens. So aktivieren Sie die digitale Version.
Der Umstieg funktioniert unkompliziert: Nutzer laden die App ihrer Sozialversicherung herunter, zum Beispiel „Meine SV“ oder „Meine ÖGK“, verfügbar für Android und iOS. Anschließend identifiziert man sich über die ID Austria und hinterlegt die E-Card in der App. Wer die ID Austria bereits eingerichtet hat, kann die digitale E-Card in wenigen Minuten aktivieren.
Check-in beim Arzt oder in der Apotheke
In Ordinationen oder Apotheken bleibt der Ablauf weitgehend unverändert – nur dass statt der Plastikkarte das Handy zum Einsatz kommt. In der App wählt man „Digitale E-Card“ und klickt auf „Verwenden“.
Anschließend hält man das Smartphone nahe an den „GINO“-Schriftzug des Lesegeräts. Sobald die drei LED-Lämpchen grün leuchten, ist der Check-in erfolgreich – ähnlich wie beim kontaktlosen Bezahlen per NFC.
Achtung bei schlechtem Empfang
Ein wesentlicher Unterschied zur klassischen Karte besteht aber: Die digitale E-Card benötigt zwingend eine aktive Internetverbindung. In Bereichen mit schlechtem Empfang, etwa Kellerräumen von Apotheken oder Arztpraxen, kann die App den Dienst verweigern. Daher empfiehlt es sich, die physische Karte weiterhin als Backup dabei zu haben.
Datenschutz bleibt gewahrt
Die digitale E-Card funktioniert ausschließlich als Schlüssel zu den Gesundheitsinformationen. Weder werden Daten direkt auf dem Smartphone gespeichert, noch während der Nutzung übertragen. Der Datenschutz entspricht somit dem gewohnt hohen Niveau der Sozialversicherungen.
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