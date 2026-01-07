Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verkauf ins Ausland?

Junge wollen seltener den Elternbetrieb übernehmen

Oberösterreich
07.01.2026 11:20
Die Übergabe eines Betriebs ist oft ein Knackpunkt.
Die Übergabe eines Betriebs ist oft ein Knackpunkt.(Bild: Rithor - stock.adobe.com)

Kinder ziehen sich zunehmend aus Unternehmerfamilien zurück – nur noch etwas mehr als die Hälfte der Betriebe werden innerhalb der Familie übergeben. Ein Risiko für Standort und Jobs, warnt der Linzer Personalvermittler Christian Hener.

0 Kommentare

Es ist oft ein Knackpunkt: Der Chef oder die Chefin geht in Pension und muss den Betrieb übergeben – doch an wen? „Für den Wirtschaftsstandort ist es enorm wichtig, dass die Nachfolge ordentlich geregelt ist“, sagt Christian Hener, Geschäftsführer des auf Führungskräfte spezialisierten Personalvermittlers EO Executives in Linz. „Wenn alles ins Ausland verkauft wird, ist es leicht, Arbeitsplätze abzuziehen.“ Bleibe eine Firma hingegen in Familienbesitz, bleiben auch Jobs und Standort eher erhalten – „weil die Familie ja einen gewissen Stolz hat“.

Vor der Herausforderung der Übergabe stehen jedenfalls immer mehr Unternehmen: Wurden 2020 bundesweit noch 6357 Betriebe übergeben, waren es zuletzt schon 7792 – siehe Grafik.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Nur mehr 55 Prozent der Firmen bleiben in Familie
Nicht nur die Anzahl der Betriebsübergaben steigt, auch ihre Art verändert sich: „Früher wurden gefühlt 75 Prozent innerhalb der Familie übergeben. Das entspricht heute nicht mehr der Realität“, sagt Hener. Seine Einschätzung deckt sich mit einer Studie der KMU Forschung Austria: Demnach zeigt sich ein Trend zu externen Übergaben, familieninterne Nachfolgen machen nur mehr 55 Prozent aus. Das Leben als Unternehmer sei stark dem Betrieb und weniger der Freizeit gewidmet – ein solches Leben könnten sich immer weniger Junge vorstellen, begründet Hener diese Entwicklung.

Zitat Icon

Früher wurden gefühlt 75 Prozent der Unternehmen innerhalb der Familie übergeben. Das entspricht heute aber nicht mehr der Realität.

Christian Hener, Geschäftsführer des auf Führungskräfte spezialisierten Personalvermittlers EO Executives in Linz

Bild: Manuel Thome

Woran Übergaben scheitern können
Wie gelingt dennoch eine gute Übergabe des Betriebs? Entscheidend sei, „dass sich der Übernehmer und der Übergeber auf einer menschlichen Basis verstehen“, sagt Personalvermittler Hener.

Szenarien für Betriebsübergaben

Christian Hener nennt drei mögliche Szenarien für Betriebsübergaben:

Erstens: Ein Nachfolger steht bereit.

Die zweite Option sei: „Ein Nachfolger ist noch nicht da, aber in Aussicht, zum Beispiel ein Enkel“ – in solchen Fällen brauche es eine Übergangslösung wie eine Familienstiftung, die zunächst eine externe Geschäftsführung besetzt.

Und die dritte Variante sei, rechtzeitig eine zweite Führungsebene aufzubauen, um sich dann selbst zurückziehen zu können.

„Der Übergeber muss sich klar sein, was er will, und sich dann auch daran halten. Wir hatten das gerade bei einem Fall: Ein Unternehmer hat im Alter von 80 Jahren übergeben, aber geglaubt, er kann immer noch mitreden und entscheiden. Dadurch ist die Übergabe letztlich gescheitert und wir haben einen neuen Übernehmer gesucht.“

Porträt von Philipp Stadler
Philipp Stadler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Mögliches 2. Opfer
Feuerdrama in Messie-Haus: Frau kommt ums Leben
Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
106.323 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
101.871 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.918 mal gelesen
Noa Szollos
Mehr Oberösterreich
Drama in Linz
Frau zweimal von Auto überrollt, jetzt ist sie tot
Verkauf ins Ausland?
Junge wollen seltener den Elternbetrieb übernehmen
Anrainer schlug Alarm
Feuer in Hallstatt: Holzhütte brannte nieder
Vertragskündigung
Tribüne Linz: Nach 12 Jahren droht das Aus
Krone Plus Logo
Kurioser Fall in OÖ
Darf man in einem Polizeiauto Beamte beschimpfen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf