Junge wollen seltener den Elternbetrieb übernehmen

Christian Hener nennt drei mögliche Szenarien für Betriebsübergaben:

Erstens: Ein Nachfolger steht bereit.

Die zweite Option sei: „Ein Nachfolger ist noch nicht da, aber in Aussicht, zum Beispiel ein Enkel“ – in solchen Fällen brauche es eine Übergangslösung wie eine Familienstiftung, die zunächst eine externe Geschäftsführung besetzt.

Und die dritte Variante sei, rechtzeitig eine zweite Führungsebene aufzubauen, um sich dann selbst zurückziehen zu können.