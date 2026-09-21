Mord an Stefanie P.: 31-jähriger Partner angeklagt

Gegen jenen 31-jährigen Slowenen, dem vorgeworfen wird seine ehemalige Lebensgefährtin Stefanie P. am 23. November 2025 in Graz getötet zu haben, wurde durch die Staatsanwaltschaft Graz nun Anklage wegen Mordes und Störung der Totenruhe erhoben. Er soll die Frau durch intensives Würgen, Versetzen von Stich- und Schnittwunden am Hals und anschließendes Zwängen in einen Reisekoffer vorsätzlich getötet, ihre Leiche in der Folge mit seinem Auto von Graz nach Slowenien verbracht und dort in einem abgelegenen Waldstück vergraben haben.