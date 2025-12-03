Obduktion bestätigt: Stefanie P. wurde erwürgt

Seitens Gerichtsmedizin wurden Vermutungen im Todesfall der Grazer Influencerin Stefanie P. jetzt bestätigt: Die Frau dürfte laut vorläufigem Obduktionsergebnis erwürgt worden sein. Hämatome im Gesicht zeugen zudem von weiterer Gewalt gegen den Kopf.
Am Dienstag wurde die Leiche der Grazerin Stefanie P. nach Überstellung aus Slowenien in Graz obduziert. Das vorläufige Obduktionsergebnis bestätigt nun erste Vermutungen: Die junge Frau wies „Angriffe gegen Hals“ auf, dürfte also erwürgt worden sein.
Zudem sollen Hämatome im Gesicht von massiver Gewalteinwirkung gegen den Kopf zeugen. Weitere Untersuchungen laufen noch. Auch das Auto des Verdächtigen, dem 31-jährigen Ex-Freund des Opfers, wird in der Steiermark auf Spuren untersucht.
Der 31-Jährige hat bereits gestanden, Stefanie P. getötet und ihre Leiche in einem Koffer in einem Wald in Slowenien vergraben zu haben. Ein Motiv hat er bislang noch nicht genannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.