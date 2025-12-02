Mordfall Stefanie P.: Wenn „Liebe“ Besitz bedeutet

Die Gerichtspsychiaterin Sigrun Roßmanith analysiert die Gräueltat an der Grazer Influencerin Stefanie P. und die verwirrenden Angaben des mutmaßlichen Täters.
„Krone“: Der mutmaßliche Mörder der Grazer Influencerin Stefanie P. sagt nun, er habe das Opfer unendlich geliebt. Wie konnte er dann aber dazu fähig sein, die Frau zu töten?
Sigrun Roßmanith: Für ihn dürfte Liebe mit extremen Besitzansprüchen verbunden gewesen sein – und vielleicht die Rettung aus einem eher unangenehmen Dasein bedeutet haben. Ein Leben ohne seiner Partnerin wurde für ihn damit laufend mehr unvorstellbar. Wenn ich sie nicht haben kann, darf sie niemand anderer bekommen – diese Gedanken haben diese Art von Tätern oft.
