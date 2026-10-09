So will das Heer psychische Gesundheit fördern

Vergangenes Jahr wurden bei der Stellung 45.377 Untersuchungen und 2811 klinisch-psychologische Untersuchungen durchgeführt. Bei der Stellung wird neben der körperlichen auch die psychische Verfassung untersucht. Das sei eine „besondere Chance“, um psychische Erkrankungen zu erkennen, heißt es. Grundwehrdiener sollen Anforderungen wie Stress, außergewöhnliche Belastungssituationen und Schlafentzug bewältigen sowie dadurch Resilienz entwickeln. Die längere Trennung von Familie und Freundinnen sowie Freunden spielt dabei ebenfalls eine Rolle.