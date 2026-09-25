Meinl-Reisinger warnt vor Terminator-Killerroboter

Meinl-Reisinger verteidigte Van der Bellen

In der „ZiB 2“ am Donnerstagabend war die Außenministerin zudem erneut bemüht, die Wogen nach den Aussagen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu glätten. Sie könne die Aufregung nicht ganz verstehen, zeige die Aufregung aber gleichwohl, wie polarisiert das Thema sei. Unstrittig sei aber, dass Österreich weiterhin an der Seite Israels stehe, auch wenn aus Sicht Meinl-Reisingers das humanitäre Völkerrecht nicht immer eingehalten worden sei, etwa bei der Siedlungspolitik in den Palästinensergebieten, erzählte sie Moderator Martin Thür.