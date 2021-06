FPÖ fordert eine Stadtpolizei für Ansfelden

„Das Thema gehört sachlich abgearbeitet“

Nicht nur deshalb ist der Freiheitliche überzeugt, dass Haid eine Stadtpolizei braucht. Eine Art Ordnungsdienst, der in erster Linie für die Überwachung des ruhenden Verkehrs und die allgemeine Gefahrenabwehr in der Stadt zuständig wäre. „Es wird dafür aber jetzt von mir keinen populistischen Antrag im Gemeinderat geben, das Thema gehört sachlich abgearbeitet“, so Partoll, der mit Städten, wo sich das System bereits bewährt hat, in Kontakt treten will, um etwa auch das Thema Kosten – angeblich rund eine Million € – zu evaluieren. Zuletzt stand er schon mit dem Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml in Kontakt. „Bei uns ist der städtische Ordnungsdienst seit der Einführung eine wertvolle Unterstützung für die Exekutive. Ich kann Ansfelden eine Stadtpolizei, die sogar mehr Kompetenzen als unser Ordnungsdienst hat, nur empfehlen“, so Raml.