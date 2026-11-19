Tapferer kleiner Mann mit Leidensweg

Ein Tumor auf der Nebenniere wurde entfernt, trotzdem ging es ihm nicht besser. Auch Medikamente halfen nichts. Das Kleinhirn entzündete sich, ein Teil starb ab. Eine massiver Gewebeschwund blieb zurück. Er konnte nicht mehr gehen, sitzen oder stehen. Die Feinmotorik versagte, die Medikamente hatten starke Nebenwirkungen und lösten heftige Augenbewegungen aus.

Heute hat der tapfere kleine Mann eine starke Motorik- und Gleichgewichtsstörung und eine Glutenunverträglichkeit. Eine spezielle Diät soll laut dem Motorradclub „Die echtn“ die Symptome verbessern.