Diese Biker setzen für den achtjährigen Oliver ein, der mittlerweile sein halbes Leben mit schweren Erkrankungen kämpft. Der tapfere kleine Mann kämpft aber unbeirrt weiter – für ihn organisiert nun der Motorradclub „Die echtn“ am Freitag, 20. November ein Punschtrinken am Hauptplatz Schwechat.
Er ist gesund auf die Welt gekommen. Und plötzlich – vor vier Jahren – war alles anders: Dem heute achtjährigen Oliver ging es plötzlich schlecht. Seither verbringt er die meiste Zeit im Krankenhaus.
Tapferer kleiner Mann mit Leidensweg
Ein Tumor auf der Nebenniere wurde entfernt, trotzdem ging es ihm nicht besser. Auch Medikamente halfen nichts. Das Kleinhirn entzündete sich, ein Teil starb ab. Eine massiver Gewebeschwund blieb zurück. Er konnte nicht mehr gehen, sitzen oder stehen. Die Feinmotorik versagte, die Medikamente hatten starke Nebenwirkungen und lösten heftige Augenbewegungen aus.
Heute hat der tapfere kleine Mann eine starke Motorik- und Gleichgewichtsstörung und eine Glutenunverträglichkeit. Eine spezielle Diät soll laut dem Motorradclub „Die echtn“ die Symptome verbessern.
„Jeder Schritt zählt“
„Oli macht sehr viel Therapie und es wird alles daran gesetzt, dass er einmal selbstständig gehen, stehen und leben kann. Momentan kann er manchmal kurz ohne zu Stürzen ein paar Schritte gehen. Er hat diesen Sommer tolle Fortschritte gemacht, aber natürlich ist es ein langer Prozess, wo jeder Schritt zählt“, heißt es vom Motorradclub weiter, der dem Achtjährigen mit einem Punschtrinken unter die Arme greifen will.
Punschtrinken für Oliver am Freitag
„Er braucht extrem viel Unterstützung, aber die Therapie hilft tatsächlich. Einfach unglaublich was er bis jetzt geschafft hat“, laden „Die echtn“ zum Benefizpunsch am Hauptplatz von Schwechat, direkt vor der Kirche, am Freitag, 20. November, ab 17 Uhr ein. Denn die Biker wissen: „Er ist immer ganz taper und macht alles mit, auch wenn etwas schwierig oder schmerzhaft ist. Oliver ist stark traumatisiert und muss noch viel verarbeiten, um mit seinem Zustand klar zu kommen.“ Deshalb soll mit den Erlösen des Punschtrinkens eine neue Gehilfe angeschafft werden und bei den dauerhaft sehr kostspieligen Therapiekosten unter die Arme gegriffen werden.
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