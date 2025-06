Der Tag nach dem Amok: Österreich weint mit Graz

Ein nie dagewesener Amoklauf erschütterte am Dienstag die steirische Landeshauptstadt und mit ihr die Republik: Ein 21-Jähriger erschoss an seiner Schule in Graz-Lend elf Menschen und verletzte zwölf weitere. Der Tag nach der Horrortat steht im Zeichen der Aufarbeitung, kriminalistisch wie politisch. Die „Krone“ berichtet live.