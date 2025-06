Schüler in Angst: „Mama, ich renne um mein Leben!“

„Sind in Sicherheit. Aber es wird geschossen“

Eine Lehrerin versteckt sich mit Jugendlichen, sie ruft ihren Mann an: „Wir sind in Sicherheit, aber die Lage ist dramatisch. Es wird ständig geschossen.“ In sozialen Medien kursieren herzzerreißende Berichte von Mädchen und Burschen. Einige stellten sich tot, manche dachten erst an Böller, andere riefen ihre Eltern an, verabschiedeten sich oder versicherten sie ihrer Liebe. Selbst verwundete Kinder griffen zum Handy!