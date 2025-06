Erste Fotos: Das ist der Amok-Täter von Graz!

Die Haare in die Stirn hängend, das Gesicht schmal: zwei erste Fotos zeigen den Massenmörder von Graz, der am Dienstag zehn Menschen erschossen und elf schwer verletzt hatte, bevor er Selbstmord beging. Auf einem davon hat er eine kleine Katze vor sich, auf dem anderen posiert er wie ein typischer Teenager – unvorstellbar, dass so ein Mensch später ein Blutbad anrichten sollte. Er lebte gemeinsam mit seiner alleinerziehenden Mutter, ebenfalls Österreicherin, in einem Grazer Vorort. Der Vater ist gebürtiger Armenier.