Im Weihnachtsmannzelt konnten sich Groß und Klein anschließend mit dem rot gekleideten Kult-Bartträger fotografieren lassen. Doch auch abseits des großen Auftritts war einiges geboten: Im Weihnachtsdorf konnten Besucher personalisierte Coca-Cola-Dosen gestalten, Erinnerungsfotos machen und den beleuchteten Truck vom Selfie-Tower aus bewundern. Auch Elfen und ein virtueller Weihnachtsschlitten sorgten für Unterhaltung.