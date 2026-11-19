Der Coca-Cola-Weihnachtstruck machte am Mittwoch Station in Innsbruck und verwandelte das DEZ in ein Weihnachtsdorf. Mehr als 3000 Besucher ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Höhepunkt war der große Auftritt des Weihnachtsmanns.
Weihnachtsstimmung pur herrschte am Mittwoch beim Interspar im Innsbrucker DEZ. Der legendäre Coca-Cola-Weihnachtstruck legte einen Stopp in der Tiroler Landeshauptstadt ein und lockte mehr als 3000 Besucher an. Pünktlich um 17 Uhr hatte der Weihnachtsmann seinen großen Auftritt – begleitet vom Kultsong „Holidays are coming“.
Im Weihnachtsmannzelt konnten sich Groß und Klein anschließend mit dem rot gekleideten Kult-Bartträger fotografieren lassen. Doch auch abseits des großen Auftritts war einiges geboten: Im Weihnachtsdorf konnten Besucher personalisierte Coca-Cola-Dosen gestalten, Erinnerungsfotos machen und den beleuchteten Truck vom Selfie-Tower aus bewundern. Auch Elfen und ein virtueller Weihnachtsschlitten sorgten für Unterhaltung.
Der Innsbrucker Halt ist einer von insgesamt 25 Stopps der diesjährigen Österreich-Tour, die bis kurz vor Weihnachten läuft. Mit dabei sind auch die Mobilitätspartner Volvo Trucks und BYD, die mit Elektrofahrzeugen einen Beitrag zu einer umweltbewussteren Weihnachtstour leisten.
Die Botschaft der diesjährigen Aktion: „Greif zum Coca-Cola – spüre den Zauber“. In Innsbruck jedenfalls war die Vorfreude auf Weihnachten bereits deutlich spürbar.
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