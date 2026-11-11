Es „menschelt“ auf Tirols Christkindlmärkten

Seefeld verwandelt das Hochplateau auf 1200 Metern in eine winterliche Erlebniswelt, während Rattenberg auf künstliches Licht verzichtet und bewusst traditionell bleibt. Kufstein setzt mit vier überdimensionalen Festfiguren neue Lichtakzente, die Pfarrkirche in St. Johann wird mit Lichtmotiven von OchoReSotto in Szene gesetzt. Am Achensee kommt der Nikolaus am 6. Dezember per Schiff nach Pertisau, Schwaz bietet ein Musikprogramm mit Stars wie Nadine Beiler. Und das ist längst noch nicht alles...