Es „menschelt“ auf Tirols Christkindlmärkten

Von der Stadt bis aufs Land, vom Achensee bis in die Berge: In Tirol kehrt die vorweihnachtliche Stimmung ein. Die Christkindlmärkte unter der Marke „Advent in Tirol“ öffnen schrittweise ihre Tore.
Tirols Christkindlmärkte stehen in den Startlöchern. Bei einer Pressekonferenz am 11. November stellten die acht Christkindlmärkte/Adventmärkte aus Seefeld, Innsbruck, Hall in Tirol, Schwaz, Rattenberg, Kufstein, St. Johann in Tirol und am Achensee ihr diesjährige Programme vor.
Unser Konkurrent ist nicht der Christkindlmarkt in der nächsten Ortschaft, unser Konkurrent ist die Couch zu Hause.
Michael Gsaller, Stadtmarketing Hall in Tirol
Bild: Christof Birbaumer
Und dabei war die Vorfreude der Veranstalter spürbar: „Was die Tiroler Adventmärkte ausmacht, ist: Es menschelt – und das soll so bleiben“, freute sich Sabine Geir vom Alpbachtal Tourismus.
Beliebter Treffpunkt für Gast und Tiroler
Dabei hob Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung, die Bedeutung der Märkte für den Tourismus hervor. „30 Prozent unserer Gäste im Dezember besuchen einen Adventmarkt“, betonte sie. Erfreulich sei außerdem, dass aus Tagesausflug zunehmend Wochenendaufenthalt werde.
Neue Highlights sorgen für frischen Wind im Advent
Der Altstadt-Christkindlmarkt und jener am Markplatz in Innsbruck eröffnen am morgigen Freitag. Bei „Bergweihnacht Innsbruck“ mit insgesamt sieben Märkten soll das Angebot an alternativen Speisen und Getränken erweitert werden. In Hall in Tirol eröffnen heuer erstmals zwei Christkindlmärkte: neben dem traditionellen am Oberen Stadtplatz auch einer am Marktanger.
30 % unserer Gäste im Dezember besuchen einen Adventmarkt. Und aus Tagesausflügen werden immer mehr Wochenendaufenthalte.
Karin Seiler, GF Tirol Werbung
Bild: Christof Birbaumer
Seefeld verwandelt das Hochplateau auf 1200 Metern in eine winterliche Erlebniswelt, während Rattenberg auf künstliches Licht verzichtet und bewusst traditionell bleibt. Kufstein setzt mit vier überdimensionalen Festfiguren neue Lichtakzente, die Pfarrkirche in St. Johann wird mit Lichtmotiven von OchoReSotto in Szene gesetzt. Am Achensee kommt der Nikolaus am 6. Dezember per Schiff nach Pertisau, Schwaz bietet ein Musikprogramm mit Stars wie Nadine Beiler. Und das ist längst noch nicht alles...
„Einmal wieder Kind sein!“ Unter diesem Motto verwandelt sich auch heuer der Lienzer Hauptplatz in ein kleines, besinnliches Adventdorf – es ist bereits das 30. Mal. 35 kunstvoll dekorierte Stände mit Lichterketten, Feuerstellen und winterlichen Delikatessen laden ab 20. November, 14 Uhr, bis zum 24. Dezember täglich zum Beisammensein ein.
Zum Jubiläum setzt man auf Altbewährtes: Stände für sozial tätige Vereine und Organisationen, den großen Kunst-Adventkalender auf der Liebburg oder dem Nachtwächter, der seine Runden dreht und um 21 Uhr seinen traditionellen Nachtruf verkündet. Auch die lebende Werkstätte zum Mitmachen für Groß und Klein darf nicht fehlen.
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