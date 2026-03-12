Vorteilswelt
„Ja, bin schwanger!“

Jeanette Biedermann zeigt erstmals Babybäuchlein

Society International
12.03.2026 09:30
Jeanette Biedermann bestätigte jetzt auf Instagram: „Jetzt ist es raus! Ja, ich bin schwanger!“
Jeanette Biedermann bestätigte jetzt auf Instagram: „Jetzt ist es raus! Ja, ich bin schwanger!“(Bild: Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

„Jetzt ist es raus! Ja, ich bin schwanger!“ Auf Instagram bestätigte Jeanette Biedermann mit einem wunderschönen Babybauchfoto nun, dass sie mit 46 Jahren ihr erstes Kind erwartet. 

0 Kommentare

Schon vor einigen Tagen gab es Gerüchte um eine Schwangerschaft, jetzt bestätigte Jeanette Biedermann die schönen Neuigkeiten höchstpersönlich auf Instagram.

„Wünsche mir seit Jahren ein Kind“
Zu einem Foto, auf dem sie im roten, eng anliegenden Kleid ihren Babybauch präsentiert, schrieb sie ganz offen: „Ich wünsche mir seit Jahren ein Kind. Ich habe allerdings das Thema ,Mutter sein‘ und ,Kinder bekommen‘ in die Bestimmung und in die Hände der Natur gelegt.“

Mit diesem Foto bestätigte Jeanette Biedermann ihre Schwangerschaft:

Für sie sei es immer klar gewesen, dass, „wenn das für mich bestimmt ist, dann freue ich mich sehr, wenn nicht, dann ist es auch okay“. Umso schöner sei es nun, dass „die Natur und die Bestimmung entschieden“ habe, „uns dieses kleine Wunder zu schenken“, freute sich Biedermann.

Schwangerschaft „kam als Weihnachtsgeschenk“
Und fuhr fort: „Ich bin wahnsinnig glücklich und freue mich unendlich! Es war eine riesen Überraschung und kam als Weihnachtsgeschenk zu uns! Nach all den turbulenten Jahren beginnt nun ein neues Leben!“

Am Ende ihrer herzerwärmenden Instagram-Nachricht bedankte sich die Sängerin und Schauspielerin für die „unzähligen Glückwünsche und lieben Worte“ ihrer Fans.

Fans gratulierten
Neben dem Posting gab es erneut zahlreiche Glückwünsche für die 46-Jährige. „Herzlichen Glückwunsch. Steht dir so unglaublich gut“, oder „Ich wünsche dir das Beste, hab eine schöne Zeit“, hieß es da. 

Lesen Sie auch:
„Let‘s Dance 2025“
Biedermann und Pooth-Sohn schwingen Tanzbein
07.01.2025
Bibber-Pose im Schnee
Jeanette Biedermann eröffnet schon Bikini-Saison
15.02.2021

Wer der Vater ihres Kindes ist, das hält Biedermann übrigens geheim. Die Sängerin machte Anfang 2025 das Ehe-Aus mit Musiker Jörg Weißelberg bekannt.

