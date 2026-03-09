Erdogan-Rivale vor Gericht: „Wandel“ wird kommen

Ehefrau hofft auf ein gutes Ende

Dilek Imamoglu, die Ehefrau des Angeklagten, schilderte der Deutschen Presse-Agentur, sie betrachte den Mammut-Prozess nicht nur als persönliche Angelegenheit, sondern als wichtige Bewährungsprobe für die Rechtsstaatlichkeit im Land. „Unsere Hoffnung ist sehr groß. Denn wir wissen, dass wir im Recht sind, und daran glauben wir von ganzem Herzen.“ Für sie bedeute ein gutes Ergebnis nicht nur ein Freispruch. „Aber „ein gutes Ergebnis“ bedeutet für mich, dass das Vertrauen der Gesellschaft in die Justiz wieder gestärkt wird.“