Es läppert sich. So fleißig! Gleich 50 Vorhaben will die Dreier-Koalition bis Jahresende noch erledigen, aktuell startet sie zunächst einmal mit den ersten 30. Wenn das nicht eine Übererfüllung des im Spätsommer angekündigten „Herbst der Erledigungen“ ist. Ja, ist es das? Auf der Liste stehen unter anderem Titel wie „Buchführungsgrenzen“, „GesundheitsApp“, „Bäderhygiene“ oder die „Amtstafel-Novelle“. Ja, so läppert es sich eben. Wobei auf der Liste auch die noch offenen Punkte von Wehrdienstreform über Zivildienstgesetz bis Sozialhilfe neu stehen, die längst noch nicht in den berühmten „trockenen Tüchern“ sind. Und andere Punkte wie das Klimagesetz, auf das man sich innerhalb der Koalition ja angeblich auch schon nach ewigem Ringen vor Monaten geeinigt hat, fehlen überhaupt. Dafür wird die Bundes-Staatsanwaltschaft angeführt – ein Thema, über das auch noch reichlich und reiflich diskutiert wird.