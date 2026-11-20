Schildkröten-Retter Markus Putzgruber warnt vor illegaler Tierhaltung. Erst kürzlich wurden ihm wieder sechs Schildkröten gebracht, die er nun versorgt. „Normalerweise drohen bis zu 50.000 Euro drohen bei dieser Art“.
Was nach einer herzigen Rettungsaktion klingt, zeigt ein gravierendes Problem im Tierschutz. Spaziergänger zählten kürzlich in einem ausgelassenen Teich in Wien um die 150 Hyroglyphenschildkröten sowie Gelb- und Rotwangenschildkröten gesichtet. „Angeblich hat der Besitzer dann viele der Tiere verschenkt“, sagt Markus Putzgruber von Respekturtle. Seine Auffangstation in Seebarn am Wagram im Bezirk Tulln kümmert sich nun um die sechs übrig gebliebenen Schildkröten: „Eine Passantin hat sie herausgefischt und zu uns gebracht.“
Gerade noch rechtzeitig – bei Winterwetter wären die Tiere womöglich erfroren. „Leider hat die Regierung immer noch keine Lösung – obwohl man diese invasive Art bei uns nicht halten darf“, ärgert sich Putzgruber, der ein großes Herz für die Reptilien hat. Immer mehr Schildkröten werden Jahr für Jahr ausgesetzt oder abgegeben. Zeitweise leben im Gnadenhof um die 900 Schilkröten. „Oft sind Menschen überforder, oder wissen gar nicht, wie die Tiere richtig gehalten werden müssen“. Oft überleben Tiere auch ihre Besitzer und werden dann ahnungslos im Wald ausgesetzt.
Euthanisierung bei Exoten
Weil das Tierschutzgesetz bei den Kröten in Österreich schwammig ist, habe Putzgruber in den vergangenen Jahren schon öfters Ärger mit den Behörden gehabt. „Auf der einen Seite fürchte ich natürlich Strafen, auf der anderen Seite ist es mir nicht möglich, Lebewesen dem sicheren Tod auszuliefern“. Auch aus Vorarlberg werden gerettete Kröten zum Gnadenhof gebracht. Dort wolle aber die Regierung die invasive Art lieber euthanisieren, als retten. „Mit dem Versprechen, dass sie zumindest human getötet werden – was auch immer das heißt“.
Es brauche jedenfalls eine bessere Lösung – zumindest dahingehend, dass den Auffangstationen ein offizielles „OK“ erteilt werde, sich um diese invasiven Arten zu kümmern. Allein für den Transport der Tiere würden normalerweise Strafen um die 50.000 Euro anfallen. Die sechs kleinen Schildkröten werden nun auf die friedliche Winterstarre vorbereitet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.