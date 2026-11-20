Gerade noch rechtzeitig – bei Winterwetter wären die Tiere womöglich erfroren. „Leider hat die Regierung immer noch keine Lösung – obwohl man diese invasive Art bei uns nicht halten darf“, ärgert sich Putzgruber, der ein großes Herz für die Reptilien hat. Immer mehr Schildkröten werden Jahr für Jahr ausgesetzt oder abgegeben. Zeitweise leben im Gnadenhof um die 900 Schilkröten. „Oft sind Menschen überforder, oder wissen gar nicht, wie die Tiere richtig gehalten werden müssen“. Oft überleben Tiere auch ihre Besitzer und werden dann ahnungslos im Wald ausgesetzt.