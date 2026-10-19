Youngster Max Taucher holt sich den nächsten Titel

Souveräner Auftritt

Nachdem der Ländle-Heeressportler und sein belgischer Partner waren als Nummer zwei ins Hallen-Hartplatz-Turnier gestartet. Nach einem Freilos zum Auftakt setzten sich die Youngers – Lantermann ist erst 17 Jahre alt – im Viertelfinale gegen Lokalmatadore Lhautelin/Mabally glatt mit 6:0, 6:1 durch. Auch im Semifinale hatte das Duo gegen Santos/Forgacs (Fra) wenig Mühe und fixierte mit einem 6:1, 6:4-Erfolg den Finaleinzug. Dort warteten die top gesetzten Frederic Cattaneo (Fra) und Ruben Harris. Aber auch hier waren Taucher und sein Partner nicht zu stoppen und entschieden die Partie mit 7:5, 6:3 für sich.