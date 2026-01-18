Feldkirchs Handball-Trainer ist auf dem Weg zurück

Zoltán, im August hat dich völlig unerwartet ein Hirnschlag getroffen. Wie geht es dir heute, wenn du auf diese Zeit zurückblickst?

Das war das ein Moment, der alles auf den Kopf gestellt hat. Von einem Tag auf den anderen merkst du, dass Gesundheit nicht selbstverständlich ist. Es war nicht nur körperlich eine Umstellung, sondern auch mental. Aber ich habe relativ schnell entschieden, dass ich mich nicht nur auf das konzentrieren will, was gerade nicht geht, sondern auf das, was möglich ist. Und das war für mich auch, weiterhin für die Mannschaft da zu sein, so gut es eben geht.