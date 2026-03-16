Handball – Das Magazin

Hard-Spezial: Titelambitionen und Trainerwechsel

Handball - Das Magazin
16.03.2026 16:50
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Der Vorarlberger Spitzenklub der HLA Meisterliga aus Hard wartet seit geraumer Zeit auf einen Meistertitel. Unter der Regie von Hannes Jon Jonsson, der seit 2021 im Amt ist, haben die Harder keinen Meistertitel gefeiert. In der Abschluss-Saison will man aber voll zuschlagen. Hards Geschäftsführer spricht in „Handball – Das Magazin“ über die Ausrichtung und die Perspektive und Spyros Balomenos, der im Sommer für den Isländer übernehmen wird. 

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