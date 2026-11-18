Schnelles Ende der Holzöfen

Man benötige 14 Tage Zeit, „um mit jenen Stellen Rücksprache zu halten, die negativ begutachtet haben. Das ist nichts anderes als ein sauberer Prozess“, betonte Obermüller. „Es geht dabei unter anderem auch um den Hausbrand, sprich um Kachelöfen, Hackschnitzelanlagen und Pelletsheizungen. Hier konnte auch keine Antwort geliefert werden, welche Auswirkungen dieses Gesetz auf alle Tirolerinnen und Tiroler hat, die auf diese traditionelle Form des Heizens setzen. Der Tiroler Kachelofen würde unter Umständen ein recht schnelles Ende finden“, warnte Obermüller.