Neos und Teile der ÖVP wehren sich gegen ein Vorziehen der IG-Luft-Grenzwerte in Tirol. Verkehrs-LR René Zumtobel und das Transitforum Austria halten dagegen. Für Tirol geht es um viel.
Vor etwas mehr als zwei Jahren trat auf EU-Ebene die neue Luftqualitätsrichtlinie offiziell in Kraft. Diese sieht bis 2030 eine Halbierung der Grenzwerte für Luftschadstoffe vor, die damit allerdings immer noch um das Doppelte über den Empfehlungen der Welt-Gesundheitsorganisation liegt, wie das Transitforum Austria betont.
24 Monate hätte Österreich Zeit gehabt, die EU-Richtlinie in nationales Recht überzuführen. Passiert ist nichts bzw. nicht viel: Erst Mitte Oktober, quasi auf den letzten Abdruck, wurde der erste Gesetzesentwurf in Begutachtung geschickt. Dieser soll im Dezember im Nationalrat beschlossen werden.
Unser Anspruch ist klar: Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass Menschen in Tirol weiterhin übermäßig belastete Luft einatmen.
Verkehrs-LR René Zumtobel
Bild: Christof Birbaumer
Tirol will die Einführung jedoch auf 2027 vorziehen, um die bestehenden Lkw-Fahrverbote abzusichern, die wegen der EU-Klage Italiens akut gefährdet sind. Mit Jahresende könnte es bereits eine Entscheidung dazu geben. Neos und Teile der ÖVP kritisierten dieses Vorziehen als schädliches „Gold-Plating“, das der heimischen Industrie und Transportwirtschaft schade.
Industrie profitiert durch Erneuerung der Flotten
„Die Drohungen durch WKÖ und Neos, dass bei Übernahme der neuen Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit – darum geht es real – Betriebe ins Ausland abwandern würden, sind völlig deplatziert“, meint dazu Fritz Gurgiser, Obmann des Transitforums. „Wir haben schon 2023 den fachlichen Beweis erbracht, dass das IG-L ein europäisches Vorzeigemodell ist, von dem auch die österreichische Wirtschaft und Industrie profitieren.“
Dass nun in Österreich weiter blockiert wird, ist mehr als eine Schande. Die Querschüsse aus Tirol müssen aufhören.
Fritz Gurgiser, Transitforum
Innovative Tiroler Industriebetriebe
„Die neuen Grenzwerte gelten europaweit für alle Mitgliedsstaaten und nicht nur für Tirol“, hält Verkehrs-LR René Zumtobel fest. „In Tirol haben wir viele technologieoffene Industriebetriebe, die Tirol längst zu einem nachhaltigen Standort entwickeln und damit die ökonomische sowie ökologische Zukunftsfähigkeit sicherstellen und gleichzeitig zur Verbesserung der Luftqualität beitragen.“
Noch fehlt die rechtliche Basis
Zumtobel betont auch, dass die bisherigen Maßnahmen beim Transitverkehr „künftig nicht ausreichen werden, um die neuen Grenzwerte fristgerecht zu erreichen. Wir werden unser Maßnahmenpaket in Form von neuen Luftqualitätsplänen verschärfen müssen!“ Die rechtliche Basis dafür ist allerdings noch immer nicht vorhanden.
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