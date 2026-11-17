Vor etwas mehr als zwei Jahren trat auf EU-Ebene die neue Luftqualitätsrichtlinie offiziell in Kraft. Diese sieht bis 2030 eine Halbierung der Grenzwerte für Luftschadstoffe vor, die damit allerdings immer noch um das Doppelte über den Empfehlungen der Welt-Gesundheitsorganisation liegt, wie das Transitforum Austria betont.