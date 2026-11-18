Sechs von 29 Hautarzt-Kassenstellen in der Steiermark sind derzeit unbesetzt. Nun sollen vier neue Ambulatorien die Versorgung sichern. Am Mittwoch fielen noch weitere Entscheidungen im Gesundheitsbereich.
Hartberg, Kindberg, Liezen, Mureck, Schladming und Voitsberg: Gleich sechs Hautarzt-Kassenstellen sind in der Steiermark trotz mehrmaliger Versuche unbesetzt. Wie die steirische Gesundheitsplattform am Mittwoch beschloss, sollen künftig selbstständige Ambulatorien für Dermatologie in Schladming, Voitsberg, Hartberg und Rottenmann die Versorgung sichern.
Vorbild sind vergleichbare Lösungen für Kindergesundheit in Deutschlandsberg sowie Frauengesundheit in Rottenmann und Hartberg, jeweils betrieben von der Kages in ihren Krankenhäusern. Auch die neuen Ambulatorien sollen von Spitalsträgern betrieben werden, die genaue Ausgestaltung samt Zeitplan ist aber noch offen.
Gesundheitszentren werden weiter ausgebaut
Was wurde am Mittwoch noch beschlossen? Nun, zu den aktuell 30 Primärversorgungszentren kommen jedenfalls fünf weitere dazu: Gleinstätten, Bruck, Bad Radkersburg und Murau (alle 2027) sowie Bad Mitterndorf (2028). Da im Raum Voitsberg zwei Kassenstellen für Allgemeinmedizin seit Längerem unbesetzt sind, wurde die Etablierung eines Gesundheitszentrums mit zwei Ärzten beschlossen. Zudem wird der Standort Mürzzuschlag ab April um eine gynäkologische Versorgung ergänzt, in Leibnitz kommt ein Kinderarzt im Ausmaß von acht Stunden dazu.
Mit dem Programm mobiRem werden betagte Patienten nach Klinikaufenthalten im häuslichen Umfeld trainiert. Derzeit sind Teams in acht Regionen aktiv, im nächsten Jahr folgt ein Standort in Wagna.
Konkretisiert wurde zudem, wo die Hospizbetten in der Steiermark ausgebaut werden, darunter in Mautern, Leoben, Vorau und Bad Radkersburg. Statt derzeit 20 Betten soll es in vier Jahren bereits 50 geben!
Änderungen bei den Landeskrankenhäusern
Weiter finanziert wird das Tageszentrum für Menschen mit Essstörungen (LeLi) in Graz. Im nächsten Jahr wird dort zudem ein begleitendes Telemonitoring angeboten. Bereits bekannt ist die Etablierung einer Abteilung für Orthopädie und Traumatologie im LKH Rottenmann sowie die Eröffnung der Psychiatrie am LKH Bruck. Für Aufregung sorgte bereits die Streichung einer Förderung für die Wohnplattform Steiermark.
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