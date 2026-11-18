Gesundheitszentren werden weiter ausgebaut

Was wurde am Mittwoch noch beschlossen? Nun, zu den aktuell 30 Primärversorgungszentren kommen jedenfalls fünf weitere dazu: Gleinstätten, Bruck, Bad Radkersburg und Murau (alle 2027) sowie Bad Mitterndorf (2028). Da im Raum Voitsberg zwei Kassenstellen für Allgemeinmedizin seit Längerem unbesetzt sind, wurde die Etablierung eines Gesundheitszentrums mit zwei Ärzten beschlossen. Zudem wird der Standort Mürzzuschlag ab April um eine gynäkologische Versorgung ergänzt, in Leibnitz kommt ein Kinderarzt im Ausmaß von acht Stunden dazu.