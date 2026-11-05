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Verein Wohnplattform

Gestrichene Förderung sorgt für scharfe Reaktionen

Steiermark
05.11.2026 22:43
Kritik kommt von Hannes Schwarz (SPÖ) und Sandra Krautwaschl (Grüne).
Kritik kommt von Hannes Schwarz (SPÖ) und Sandra Krautwaschl (Grüne).(Bild: SPÖ Landtagsklub/Krammer)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Der Gesundheitsfonds streicht im kommenden Jahr der Wohnplattform Steiermark die Förderung über 782.000 Euro. Der Verein bietet betreutes Wohnen für Menschen mit psychischen Problemen. Die große Basisförderung des Landes bleibt aber erhalten.

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Der Gesundheitsfonds bestätigt auf Anfrage die Streichung der Förderung nach fast 15 Jahren. Zugleich wird festgehalten, dass die Wohnplattform weiterhin acht Millionen Euro jährlich von der Sozialabteilung des Landes erhält, die betreuten Wohnangebote werden daher nicht reduziert – auch nicht die beiden Wohneinheiten für Mütter mit Kindern. Über den Gesundheitsfonds seien bisher ergänzende Angebote wie Clearingstellen und Probewohnen finanziert worden, das sei nun nicht mehr möglich.  

„Was sich hier abzeichnet, ist sozialpolitisch unverantwortlich“, meint SPÖ-Klubchef Hannes Schwarz. Er fordert vom Gesundheitsfonds eine Rücknahme der Kürzung. Die Grünen bringen das Thema auch in Landtag. Klubobfrau Sandra Krautwaschl spricht von einem „unfassbaren Rückschritt“.

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