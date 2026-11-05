Gestrichene Förderung sorgt für scharfe Reaktionen

Der Gesundheitsfonds bestätigt auf Anfrage die Streichung der Förderung nach fast 15 Jahren. Zugleich wird festgehalten, dass die Wohnplattform weiterhin acht Millionen Euro jährlich von der Sozialabteilung des Landes erhält, die betreuten Wohnangebote werden daher nicht reduziert – auch nicht die beiden Wohneinheiten für Mütter mit Kindern. Über den Gesundheitsfonds seien bisher ergänzende Angebote wie Clearingstellen und Probewohnen finanziert worden, das sei nun nicht mehr möglich.