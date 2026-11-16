Zeugenaufruf nach Brandstiftung in Dornbirn

Am späten Abend des 3. Novembers entzündeten Unbekannte in der Dornbirner Anton-Schneider-Straße einen Palettenstapel an, wie die Polizei nun informierte. Da von den Tätern bislang jede Spur fehlt, bittet die Exekutive um Mithilfe aus der Bevölkerung.
Am Dienstag, dem 3. November, gegen 21.59 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Dr.-Anton-Schneider-Straße 6 gerufen. Als diese vor Ort eintrafen, standen bereits mehrere Holzpaletten in Vollbrand. Die ausgerückten Florianis brachten das Feuer glücklicherweise schnell unter Kontrolle.
Zeugen gesucht
Sowohl die entstandene Schadenshöhe als auch die Brandursache sind bislang nicht geklärt. Da die Polizei aber von einer vorsätzlichen Tat ausgeht, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dornbirn in Verbindung zu setzen.
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