Große Trauer nach Todesfall im steirischen Landtag

Tiefe Betroffenheit im steirischen Landtag: Der langjährige Direktor Maximilian Weiss ist nach schwerer Krankheit im Alter von nur 58 Jahren verstorben.
Anfang des Jahres hat sich Maximilian Weiss aus gesundheitlichen Gründen als Landtagsdirektor verabschiedet. Am Samstag ist der Grazer im Alter von nur 58 Jahren nach langer und schwerer Krankheit verstorben. Die Betroffenheit darüber ist groß – und das über alle politischen Fraktionsgrenzen hinweg. 2013 trat Weiss das Amt des Landtagsdirektors an – zuerst unter SPÖ/ÖVP-Koalition, dann unter ÖVP/SPÖ und zuletzt unter FPÖ/ÖVP. Der Jurist wurde von allen geschätzt.
Weiss war federführend an der Digitalisierung des Landtags beteiligt, engagierte sich für Kooperationen mit Universitäten und die Förderung des Demokratieverständnisses jungen Menschen, teilte die Landtagsdirektion am Sonntag mit. „Seine Führungen durch das Grazer Landhaus waren für ihre lebendige und kenntnisreiche Vermittlung der parlamentarischen Geschichte und Arbeit bekannt.“ Weiss hinterlässt eine Tochter im Alter von erst neun Jahren.
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