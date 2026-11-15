Große Trauer nach Todesfall im steirischen Landtag

Anfang des Jahres hat sich Maximilian Weiss aus gesundheitlichen Gründen als Landtagsdirektor verabschiedet. Am Samstag ist der Grazer im Alter von nur 58 Jahren nach langer und schwerer Krankheit verstorben. Die Betroffenheit darüber ist groß – und das über alle politischen Fraktionsgrenzen hinweg. 2013 trat Weiss das Amt des Landtagsdirektors an – zuerst unter SPÖ/ÖVP-Koalition, dann unter ÖVP/SPÖ und zuletzt unter FPÖ/ÖVP. Der Jurist wurde von allen geschätzt.