Nach Silvester-Brand: „Wohnungen werden saniert“

Nach Tagen der Ungewissheit gibt es nun für die Bewohner eines Mehrparteienhauses in Traun erstmals gute Nachrichten in diesem Jahr. „Nach dem Großbrand in der Silvesternacht werden alle Wohnungen saniert. Ein paar werden relativ schnell wieder zu beziehen sein“, erklärt Bürgermeister Karl-Heinz Koll die nächsten Schritte. Das Gerücht, dass der Wohnkomplex überhaupt abgerissen werden könnte, sorgte in der Bevölkerung für viel Unruhe. „Ich hatte mehr als 380 Telefonate in den vergangenen drei Tagen“, so der Ortschef.