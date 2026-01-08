Großbrand zu Silvester: Verdächtiger ausgeforscht

Verdächtiger zeigt sich geständig

Schnell machte das Gerücht die Runde, dass eine Rakete am obersten Balkon einschlug und von dort die Dachkonstruktion in Brand setzte. Und das Gerücht bestätigte sich nun exakt eine Woche nach dem Großbrand. Laut „Krone“-Informationen wurde ein Verdächtiger ausgeforscht und am Donnerstag einvernommen. Der Schütze soll sich dabei auch geständig gezeigt haben. Bei der Polizei geht man von keinem absichtlichen Beschuss, sondern von einer Fahrlässigkeit aus.