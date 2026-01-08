Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rakete war Auslöser

Großbrand zu Silvester: Verdächtiger ausgeforscht

Oberösterreich
08.01.2026 20:00
Das Feuer griff von einem Balkon auf das Dach über.
Das Feuer griff von einem Balkon auf das Dach über.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Rund 50 Bewohner verloren bei einem Großbrand in der Silvesternacht in Traun ihr Dach über dem Kopf, mussten nur mit dem Nötigsten vor den Flammen flüchten. Genau eine Woche später scheint der Fall nun geklärt zu sein. Ein Verdächtiger wurde von der Polizei ausgeforscht und einvernommen.

0 Kommentare

Eine – wenn auch etwas wackelige – Videosequenz brachte die Ermittler in Traun auf die richtige Spur. Wie berichtet, stand das Dach eines Mehrparteienhauses in der Silvesternacht in Brand. Um die 30 Bewohner mussten nur mit dem Nötigsten und teils im Pyjama vor den Flammen ins Freie flüchten und alle ihre Habseligkeiten zurücklassen.

Das gesamte Dach musste abgetragen werden, das Löschwasser richtete ebenfalls einen enormen Schaden in den Wohnungen an. Bis alle Bewohner wieder nach Hause können, sind aufwendige Sanierungsmaßnahmen nötig.

Verdächtiger zeigt sich geständig
Schnell machte das Gerücht die Runde, dass eine Rakete am obersten Balkon einschlug und von dort die Dachkonstruktion in Brand setzte. Und das Gerücht bestätigte sich nun exakt eine Woche nach dem Großbrand. Laut „Krone“-Informationen wurde ein Verdächtiger ausgeforscht und am Donnerstag einvernommen. Der Schütze soll sich dabei auch geständig gezeigt haben. Bei der Polizei geht man von keinem absichtlichen Beschuss, sondern von einer Fahrlässigkeit aus.

Lesen Sie auch:
Der Großbrand griff von einem Balkon im obersten Stock auf das Dachkonstrukt über
Traun atmet auf
Nach Silvester-Brand: „Wohnungen werden saniert“
08.01.2026
Krone Plus Logo
„Krone“ vor Ort
Großbrand in Traun: So hart trifft es die Bewohner
02.01.2026

In Ried wurde erst kürzlich ein Böllerbauer, der beim Basteln das Haus, in dem er lebte, in Brand setzte, zu sechs Monaten unbedingter Haft verurteilt.

Porträt von Philipp Zimmermann
Philipp Zimmermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Video wirft Fragen auf
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
Ein Demonstrant steht in Abdanan auf dem bei den Protesten verstreuten Reis.
Wut im ganzen Land
Proteste im Iran: „System lässt Menschen hungern“
Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
127.584 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
118.842 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
112.101 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr Oberösterreich
Rakete war Auslöser
Großbrand zu Silvester: Verdächtiger ausgeforscht
Brand im Innviertel
Eine Garage voller Fahrzeuge stand in Flammen
Tierheim überfüllt
Immer mehr Fellnasen haben erhöhten Pflegebedarf
Krone Plus Logo
Krankheit prägte Leben
„Frau nimmt mich zurück, aber hat wenig Freude“
Krone Plus Logo
30.000 Seemeilen
Sie segelt in nur acht Monaten um die ganze Welt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf