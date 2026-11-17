Einen bitteren Verlust musste ein Pensionist (87) aus Radstadt in Salzburg verbuchen: Monatelang überwies er beträchtliche Summen seines Ersparten an ausländische Konten – insgesamt 130.000 Euro. Ein Betrüger hatte telefonisch sein Vertrauen gewonnen und ihm eingeredet, sein Geld gewinnbringend anzulegen.
Insgesamt 15 Mal überwies der 87-Jährige sein Geld an ausländische Konten. Dazu angestiftet hatte ihn ein unbekannter Täter. Dieser gaukelte ihm telefonisch vor, dass er sein Geld anlegen würde. Am Ende entpuppte sich das als eine fiese Betrugsmasche.
Der Radstädter überwies im Zeitraum von Anfang Mai bis Anfang November insgesamt 130.000 Euro. Das berichtete die Polizei in einer Aussendung.
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