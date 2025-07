Doppelte Ungarn-Power für die BW Feldkirch-Damen

Duo mit absoluter Top-Ausbildung

Die 18-jährige Linkshänderin Kiss stand zuletzt bei MOL Esztergom unter Vertrag, wurde im Nachwuchs des sechsfachen Champions League-Siegers Györ ausgebildet. „Eine dynamische und mutige Spielerin, die sowohl im Angriff als auch in der Abwehr Verantwortung übernimmt“, weiß Balgoh.

Torda spielte zuletzt bei DVSC Schaeffler und in der National Handball Academy. „Vanessa bringt alles mit, was wir auf dieser Position brauchen: Ruhe, Übersicht und Größe.“ Und das im wahrsten Sinne des Wortes, ist die 24-Jährige doch stolze 184 Zentimeter groß. Derartig verstärkt, hofft man in Feldkirch den Klassenerhalt möglichst früh zu fixieren und sich langfristig im Tabellenmittelfeld etablieren zu können.