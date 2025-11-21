Krampus & Percht: Zwischen Glocken, Fell und Feuer

Aberglaube oder Tradition? Perchten und Raunächte

Stiller, aber nicht weniger eindrucksvoll sind die Perchten, die meist erst nach Weihnachten, in den Raunächten, in Erscheinung treten – in der mystischen und energiegeladenen Zeit zwischen den Jahren. Sie vertreiben das Böse und „reinigen“, was noch vom alten Jahr übrig ist. Für manche ist das Aberglaube, für andere geht es einfach darum, etwas zu spüren: die Dunkelheit, das Licht – und das Miteinander.