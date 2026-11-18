Ein alkoholisierter 26-Jähriger ohne Führerschein lieferte der Polizei eine Verfolgungsjagd über knapp 62 Kilometer. Dabei hätte er beinahe einen E-Scooter-Fahrer gerammt. Auch auf der B2 mussten Beamte Raser verfolgen – darunter einen 89-Jährigen mit 167 km/h.
Die Polizisten waren bereits aus ihrem Wagen gestiegen, als der angehaltene Lenker plötzlich wieder aufs Gas stieg. Was am Freitag gegen 22.30 Uhr mit einer Lasermessung auf der B17 in Wiener Neustadt begonnen hatte, wurde zu einer Verfolgungsjagd über knapp 62 Kilometer.
Mit 107 km/h war der Pkw im Stadtgebiet aufgefallen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Wagen zunächst anhalten. Doch statt sich der Kontrolle zu stellen, beschleunigte der Fahrer wieder.
Rote Ampel missachtet, E-Scooter-Fahrer gefährdet
Auf seiner Flucht fuhr er über die Pottendorfer Straße trotz Rotlichts in eine Kreuzung ein. Auf der B17 Richtung Süden wäre es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer gekommen.
Über die B26 ging es anschließend auf die Südautobahn Richtung Wien – mit rund 200 km/h. Am Knoten Vösendorf beobachteten die Polizisten mehrere riskante Überholmanöver. Die Flucht führte weiter über die S1 und die Abfahrt Leopoldsdorf auf die B16 und die B15. In Achau wurden rund 120 km/h im Ortsgebiet gemessen.
Drei Polizeistreifen stoppten den Wagen
Schließlich hielten drei Polizeistreifen den Pkw auf der B16 an. Am Steuer saß ein 26-jähriger Rumäne aus Wien. Als Grund für seine Flucht gab er an, keine Lenkberechtigung zu besitzen und alkoholisiert zu sein. Der Alkotest bestätigte das.
Das Fahrzeug wurde wegen der massiven Tempoüberschreitungen vorläufig beschlagnahmt. Der Lenker wird der zuständigen Staatsanwaltschaft und den jeweiligen Verwaltungsbehörden angezeigt.
89-Jähriger raste mit 167 km/h auf der B2
Auch im Waldviertel mussten Polizisten Schnellfahrer verfolgen. Ein 89-Jähriger aus dem Bezirk Gmünd war am Sonntag auf der B2 Richtung Horn mit 167 statt der erlaubten 100 km/h unterwegs. Auf Armzeichen der Polizei reagierte er nicht.
Durch das Ortsgebiet von Brunn fuhr er noch mit 78 statt 50 km/h, bevor ihn eine Streife stoppen konnte. Laut Polizei war der Mann geständig, aber nicht wirklich einsichtig. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen.
Auch Pick-up-Lenker verlor den Führerschein
Bereits einen Tag zuvor war ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Krems auf derselben Bundesstraße mit 168 km/h unterwegs gewesen. Die Polizei verfolgte den Pick-up mit Blaulicht und hielt ihn schließlich an. Auch dieser Lenker musste seinen Führerschein abgeben.
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