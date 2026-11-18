Durch das Ortsgebiet von Brunn fuhr er noch mit 78 statt 50 km/h, bevor ihn eine Streife stoppen konnte. Laut Polizei war der Mann geständig, aber nicht wirklich einsichtig. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen.

Auch Pick-up-Lenker verlor den Führerschein

Bereits einen Tag zuvor war ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Krems auf derselben Bundesstraße mit 168 km/h unterwegs gewesen. Die Polizei verfolgte den Pick-up mit Blaulicht und hielt ihn schließlich an. Auch dieser Lenker musste seinen Führerschein abgeben.