Lenkerin raste mit Tempo 115 durch Wiener Neustadt

Mit 115 statt erlaubten 50 km/h war eine 32-Jährige am Mittwochabend in Wiener Neustadt unterwegs. Eine Zivilstreife folgte der Frau und stellte eine weitere massive Tempoüberschreitung fest. Führerschein und Auto wurden ihr vorläufig abgenommen.
Eine Zivilstreife wurde am Mittwochabend auf eine viel zu schnelle Autofahrerin in Wiener Neustadt aufmerksam. Bei der Nachfahrt stellten die Beamten gegen 22.50 Uhr zunächst 115 km/h bei erlaubtem Tempo 50 fest.
Die 32-Jährige aus dem Bezirk Baden fuhr anschließend mit 122 statt der erlaubten 70 km/h weiter.
Führerschein weg, Pkw vorläufig beschlagnahmt
Die Polizisten nahmen der Frau den Führerschein vorläufig ab. Auch ihr Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt.
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