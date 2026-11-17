Das Grazer Schauspielhaus und das Jugendtheater Next Liberty werden ab Herbst 2028 zu einer Gesellschaft fusioniert. Schauspielhaus-Intendantin Andrea Vilter sieht darin eine „Rotstift-Sparmaßnahme“, die sie nicht mittragen könne. Sie wird Graz verlassen.
Am Montag wurde die Intendanz des Grazer Schauspielhauses neu ausgeschrieben – bis 31. Dezember 2026 kann man sich für den Posten, den Andrea Vilter aktuell hält, bewerben. Doch die Gesellschaftsstruktur, in die man sich hineinbewirbt, wird sich mit Antritt der neuen Intendanz ändern. Denn ab 1. September 2028 sollen Schauspielhaus und Next Liberty in einer neuen Gesellschaft zusammengeführt werden. „Wir machen das nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil wir durch die finanziellen Vorgaben unserer Eigentümer Maßnahmen setzen müssen“, sagt Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Bühnen Graz.
„Keinen Einfluss auf künstlerische Eigenständigkeit“
Rinner spricht damit das millionenschwere Sparpaket von Land Steiermark und Stadt Graz an, das den Bühnen aufgebrummt wurde – er spricht von 17 Millionen in den kommenden fünf Jahren. Am 22. Oktober wurde dafür sowohl von den Regierungsparteien im Land als auch einstimmig vom Grazer Gemeinderat die entsprechenden Beschlüsse getroffen. Teil des politischen Auftrags ist etwa eine Strukturreform bei den Bühnen – unter anderem sollen Buchhaltung, Lohnverrechnung, etc. in den Betrieben der Holding (neben Schauspielhaus und Next Liberty zählen dazu auch Oper, Spielstätten und Art+Event) zusammengeführt werden. Auch die Verschmelzung von Schauspielhaus und Next Liberty zu einer Gesellschaft ist Teil dieses politischen Willens. „Das soll jedoch keinen Einfluss auf die künstlerische Eigenständigkeit der Häuser haben.“
Beide Häuser sollen weiterhin ihren eigenen Standort und ihre eigene Intendanz haben. „Aber wir haben nach synergetischen Maßnahmen gesucht, von denen wir uns – gemeinsam mit der generellen Strukturreform in der Holding – Einsparungen von knapp 1,5 Millionen Euro pro Jahr in den beiden Häusern erwarten.“ So sollen etwa Verwaltung und Technik von Schauspielhaus und Next Liberty enger zusammenrücken. „Früher oder später wird es durch natürliche Abgänge auch zu einem Personalabbau kommen – Kündigungen sind aber keine geplant“, so Rinner.
Vilter macht unter diesen Bedingungen nicht weiter
Für Andrea Vilter ist klar, „dass ich mich unter diesen Bedingungen nicht ein weiteres Mal um die Intendanz bewerben werde“, sagt sie zur „Krone“. Der Grund? „Ich halte diese Fusion für eine Rotstift-Sparmaßnahme ohne überzeugendes inhaltliches und betriebliches Konzept. Für eine Konstruktion mit ungeklärten Kompetenzen und Haftungsfragen kann ich keine Verantwortung übernehmen.“ Ihr sei klar, dass man sparen müsse. „Aber wir haben bis jetzt alle Sparauflagen zur Gänze erfüllt. Das hätten wir auch weiter gemacht“, sagt sie. Aber sie findet eben auch: „Die beste Expertise, wie man in den Häusern sparen kann, liegt in den Häusern selbst.“
Ihre noch bis 2028 laufende Intendanz in Graz wolle Vilter jedoch „mit Elan und ganz viel tollem Theater zu Ende führen“, sagt sie. Leid tue es ihr „vor allem um das tolle Ensemble und die Menschen im Haus, die Graz so viele Erfolge beschert haben“.
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