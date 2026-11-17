Vilter macht unter diesen Bedingungen nicht weiter

Für Andrea Vilter ist klar, „dass ich mich unter diesen Bedingungen nicht ein weiteres Mal um die Intendanz bewerben werde“, sagt sie zur „Krone“. Der Grund? „Ich halte diese Fusion für eine Rotstift-Sparmaßnahme ohne überzeugendes inhaltliches und betriebliches Konzept. Für eine Konstruktion mit ungeklärten Kompetenzen und Haftungsfragen kann ich keine Verantwortung übernehmen.“ Ihr sei klar, dass man sparen müsse. „Aber wir haben bis jetzt alle Sparauflagen zur Gänze erfüllt. Das hätten wir auch weiter gemacht“, sagt sie. Aber sie findet eben auch: „Die beste Expertise, wie man in den Häusern sparen kann, liegt in den Häusern selbst.“