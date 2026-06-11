Bühnen ringen um Millionen: Was sich jetzt ändert

Aktuell läuft die Strukturreform, heißt es von den Bühnen Graz. Es werden „sämtliche Bereiche auf mögliche Synergien und Effizienzsteigerungen überprüft“. Für die Kunst soll es „die wenigsten Implikationen“ geben. An der Oper gibt es mehr Koproduktionen und Wiederaufnahmen, im Schauspielhaus spielt man zwei Produktionen ohne Bühnenbild, das Next Liberty soll Sachkosten reduzieren, die Spielstätten Personal.