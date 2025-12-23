„Dieser Mann ist wie ein wandelndes Pulverfass“

Seit 12. Dezember sitzt ein 23-Jähriger aus Alberndorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird – wie von uns berichtet – wegen des Verdachts des Mordes und des Mordversuchs ermittelt. Der junge Mühlviertler hatte am 21. Oktober 2024 im Haselgraben den Wagen eines Linzers (58) gerammt. Dieser starb im Krankenhaus, seine Beifahrerin (34) überlebte schwer verletzt. Der junge Unfallverursacher kam zunächst mit einer Geldstrafe wegen fahrlässiger Tötung davon. Doch als er wegen eines Suizidversuchs im Neuromed Campus behandelt wurde, wendete sich das Blatt. Der Verdächtige soll dort gegenüber seiner Therapeutin sowie anderen Personen angegeben haben, den Unfall bewusst verursacht zu haben, weil er einen Menschen sterben sehen wollte.