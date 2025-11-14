Integration: Steiermark kürzt Förderungen radikal

Insgesamt wurden 39 Projekte nicht genehmigt, der Großteil laut Amesbauer-Büro war gänzlich neu. Zum Teil wurden auch Projekte, die schon heuer abgelehnt wurden, erneut eingereicht. Nicht mehr versucht hat es nach der klaren Ablehnung seitens der Regierung die Antidiskrimierungsstelle. Die Aids-Hilfe habe ihren Antrag außerhalb der Frist gestellt – hier wird auf eine Basisförderung von mehr als 200.000 Euro über den Gesundheitsfonds verwiesen. Die betroffenen Förderwerber wurden am Freitag informiert, Amesbauer soll laut seinem Büro auch selbst mit Betroffenen telefoniert haben.