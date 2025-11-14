Weitere Sozialkürzungen drohen: „Werden laut sein“

„Fordern Gespräche auf Augenhöhe“

„Wir wollen ein Ansprechpartner für die Landesregierung sein und fordern Gespräche auf Augenhöhe“, sagt GPA-Vorsitzender Norbert Schunko. Das sei im Gegensatz zu vorherigen Regierungen derzeit nicht der Fall, man werde, etwa bei der Schließung der Produktionsschulen in Leibnitz und Liezen, vor vollendete Tatsachen gestellt. „Es wird viel an Wissen und Know-how ignoriert“, meint Thomas Driessen (Sozialwirtschaft Steiermark). Gefordert wird, dass die Expertise künftig wieder in die Planungen einbezogen wird. „Und wir brauchen auch eine nachhaltige Finanzplanung“, betont Günther Klug (psychosoziale Dienste).