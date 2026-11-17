In den 2030er-Jahre muss der Plabutschtunnel auf der A9 generalsaniert werden. In Graz wird ein Verkehrsinfarkt befürchtet, Forderungen nach einer „Bypass-Röhre“ wurden bisher aber nicht erhört. Nun erhöhen die Steirer nochmals den Druck.
In Wien wird über den Wunsch der Steirer eher milde gelächelt. Um ein Verkehrschaos in Graz während der mehrjährigen Sanierung des zehn Kilometer langen Plabutschtunnels zu verhindern, soll eine dritte Röhre („Bypass“) errichtet werden. Gerechnet wird dafür mit Kosten von mehr als 600 Millionen Euro. Die Machbarkeit wurde von der TU Graz bestätigt.
Von der Asfinag kommt bisher ein klares Nein. Ihr Plan sieht vor, dass jeweils eine Röhre komplett gesperrt wird, in der anderen gibt es Gegenverkehr. Gut die Hälfte der 40.000 Fahrzeuge, die täglich durch den Tunnel fahren, könnten laut Schätzungen über das Grazer Stadtgebiet ausweichen.
Noch kein Gipfeltreffen
Sozialpartner, die Landes- und die Stadtpolitik fordern eine bessere Lösung. Für den Herbst war eigentlich ein Gipfel geplant, dieser hat bisher, auch wegen Erkrankungen, noch nicht stattgefunden. Nun erhöhen Wirtschafts- und Arbeiterkammer, Gewerkschaftsbund und Industriellenvereinigung nochmals den Druck. In einem Brief an Verkehrsminister Peter Hanke und an die Asfinag-Spitze fordern die Steirer eine vollständige Wirtschaftlichkeitsprüfung durch die Autobahngesellschaft. Diese sei bei einem Vorhaben dieser Dimension ohnehin vorgeschrieben.
Es sollten alle Ansätze geprüft werden: die aktuell vorgesehene Generalsanierung, der Bau der Ersatzröhre, eine beschleunigte Sanierung mit einer optimierten Bauorganisation und eine schrittweise Erhaltung bei gleichwertiger Sicherheit. Kosten, Verkehrsverlagerungen und Fahrzeiten sollten miteinander verglichen werden. „Entscheidend ist die Gesamtbelastung für die Gesellschaft und die Wirtschaft“, so die Sozialpartner.
Noch heuer werden Weichen gestellt
Von der Asfinag heißt es am Dienstag auf „Krone“-Anfrage: „Wie zwischen Ministerium, Asfinag, Land Steiermark und Stadt Graz im Frühjahr vereinbart, ist in den vergangenen Monaten ein umfangreicher Faktencheck zum Thema Plabutschtunnel durchgeführt worden. Die Präsentation der Ergebnisse und die daraus folgenden umgehend zu setzenden nächsten Schritte erfolgt jedenfalls noch heuer. Diesbezüglich ist man gerade in Terminabstimmung.“
Klar ist: Die Zeit drängt, denn die Vorbereitungen für die Mega-Baustelle müssen bald beginnen.
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