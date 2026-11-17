Noch kein Gipfeltreffen

Sozialpartner, die Landes- und die Stadtpolitik fordern eine bessere Lösung. Für den Herbst war eigentlich ein Gipfel geplant, dieser hat bisher, auch wegen Erkrankungen, noch nicht stattgefunden. Nun erhöhen Wirtschafts- und Arbeiterkammer, Gewerkschaftsbund und Industriellenvereinigung nochmals den Druck. In einem Brief an Verkehrsminister Peter Hanke und an die Asfinag-Spitze fordern die Steirer eine vollständige Wirtschaftlichkeitsprüfung durch die Autobahngesellschaft. Diese sei bei einem Vorhaben dieser Dimension ohnehin vorgeschrieben.