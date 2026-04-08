Plabutschtunnel: „Dritte Röhre ist alternativlos“

Dritte Röhre kostet etwa 600 Millionen Euro

Die Asfinag hat mehrere Varianten untersuchen lassen, neben Umfahrungen im Westen und Osten der Stadt auch eine dritte Röhre parallel zu den beiden bestehenden. Diese könnte nach Ende der Baustelle sogar dauerhaft verfügbar sein, heißt es in der mit Februar 2025 datierten Studie. Und dennoch schließt die Asfinag diese Variante aus. Grund: Selbst nach einer „optimistischen Schätzung“ würde die Inbetriebnahme erst in 20 Jahren möglich sein – viel zu spät.